На церемонию международной премии Священного Корана — солд-аут

Россиян среди финалистов нет, зато именно Россия заложила в исламских конкурсах новые традиции

Конкурс пройдет в номинации чтения Корана с листа . Фото: Динар Фатыхов

Билеты на церемонию международной премии Священного Корана, которая пройдет 24 апреля в театре Камала, по словам организаторов, уже закончились. Это будет первое мероприятие, которое город проведет в статусе «Казань — культурная столица исламского мира».

Кто оказался в финале

— Билетов не осталось, — объявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, общаясь с журналистами в Музее исламской культуры. — Нам звонят, спрашивают, где добыть билет. Мы видим, что это интересно и татарам, и другим мусульманам, и представителям других народов. Ведь это не только соревнование, это красивое духовное представление о Коране.

Аббясов напомнил, что два года назад в рамках мероприятий саммита БРИКС уже проходил аналогичный конкурс — в «Корстоне». На этот раз финал организуют в театре Камала. Помимо ДУМ РФ, организаторы — татарстанский Минкульт, ДУМ РТ (Аббясов поблагодарил муфтия Камиля хазрата Самигуллина), а также Министерство вакуфов и исламских дел Катара. Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин сообщил, что в связи с большим интересом организаторы решают вопрос с прямой трансляцией.

В Казань вновь приедет «Мир Корана». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конкурсе приняли участие представители более 30 стран мира. Международное жюри (Йемен, Иордания, Индонезия, Ирак и Россия) отобрало пятерку лучших с помощью балльной системы.

Среди российских участников тоже был отбор, были представители из основных мусульманских регионов, но, к сожалению, они по баллам не прошли, пояснил Аббясов. В финал вышли Индонезия, Малайзия, Йемен, Катар и Турецкая Республика.

— Приедут мастера, профессионалы своего дела, — пояснил заместитель муфтия. — Они имеют многомиллионную аудиторию в своих странах, они призеры в национальных конкурсах, их принимают на высоком уровне правители стран, некоторые даже являются своего рода придворными чтецами.

Рушан Аббясов отметил, что уровень школы чтецов Корана в России растет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Номинация: чтение с листа

Такого рода конкурс обычно проходит в двух номинациях. Одна — это чтение Корана наизусть. Вторая — чтение Корана, где важен голос, правильное произношение, соблюдение всех правил таджвида, тон. В этом и будут соревноваться в Казани.

Также в театре Камала откроется выставка. Часть ее, пояснил гендиректор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, уже приезжала в мечеть Марджани в прошлом году, это стендовая экспозиция «Мир Корана». Планируется, что она задержится в Казани до середины мая. Национальный музей дополнит ее в день мероприятия шестью витринами: это рукописные и печатные Кораны, переводы, тафсиры (комментарии и толкования), а также, например, амулеты.

Кстати, как рассказал Ришат Хамидуллин, руководитель издательского дома «Хузур» и заместитель муфтия Татарстана по информационной политике, буквально сегодня в печать уходит рукописный Коран, который каллиграф Артур Писаренко готовил четыре с лишним года. Его планируют выпустить к KazanSummit.

Также музей обратился к различным организациям в поиске интересных экспонатов. К примеру, в медресе имени 1000-летия принятия ислама, рассказал Файзрахманов, обнаружился Коран, который в советское время прятали в обложку с изображением Ленина и Сталина.

Традиции театра, конечно, российские

Традиционно ДУМ РФ проводит не просто конкурс, а церемонию с театральной постановкой. Режиссер Рамиль Сибгатуллин решил не раскрывать интриги, но рассказал, что по сюжету дед с внуком находят в Казани старый казан и постепенно его очищают. А руководитель департамента культуры Ренат Абянов отметил, что в этом плане Россия задала новый тренд в мусульманских странах:

— На протяжении многих лет мы стараемся организовывать в его рамках духовно-просветительские постановки, в чем, нам кажется, мы преуспели. Эту традицию переняли и арабские страны. Они начали интегрировать такие постановки в свои конкурсы, чтобы собравшиеся узнали что-то важное.

— Театральная культура в мусульманских странах переживает ренессанс, — сказал Абянов.— Открываются театры, проводятся международные фестивали. Если это раньше ограничивалось отдельными странами — Египет, Ливан, то теперь подобные мероприятия становятся близкими и странам Персидского залива. Отрадно, что арабские коллеги подчеркивают, что мысли эти навеял и наш конкурс. Университеты, коранические центры брали наши сценарии и применили их у себя.

При этом Абянов посоветовал не забывать: да, будет выставка, конференция, представление, но в это же время будет проходить и конкурс чтецов Священного Корана. Судьи будут внимательно слушать и решать, кто победил. Призовой фонд, кстати, составляет 30 тысяч долларов.

Аббясов отметил, что наша школа чтения формируется, по сути, лишь с 90-х. Но наши хафизы (знающие Коран наизусть) уже занимали третье место в Танзании и пятое в Египте.

— Я обратил внимание на тему красивого чтения — в этом мы движемся вперед, думаю, здесь у нас тоже будут красивые голоса, — указал Аббясов. — И первые места в этой категории занимают не арабские страны — Индонезия, Малайзия, Турция.

Так что шансы есть.