В Татарстане построили индустриальный парк «Саба» площадью 3,5 тыс. квадратных метров

В Татарстане построили индустриальный парк «Саба». На строительство было направлено 384,4 млн рублей: 248,8 млн из федерального бюджета, 58,4 млн — из республиканского и 77,2 млн от частных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Общая площадь производственных помещений составляет 3,5 тыс. кв. м. Построенные сети могут обеспечить парк 4,5 МВт электроэнергией с увеличением до 5,5 МВт, газоснабжением 2,2 тыс. куб. м/час и водоснабжением 1,5 тыс. куб. м/сутки.

Сейчас в индустриальном парке 4 резидента, создано 50 рабочих мест. С 5 предприятиями подписаны соглашения о взаимодействии. К 2024 году в индустриальном парке «Саба» планируется разместить 22 предприятия, а количество рабочих увеличить до 500.

Технопарк построили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в условиях пандемии коронавируса никто нацпроекты не отменял, и все обязательства по ним надо выполнить. В Татарстане на нацпроекты до 2024 года выделят 44,7 млрд рублей.

