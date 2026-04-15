США не продлят исключения по санкциям на нефть РФ и Ирана

21:23, 15.04.2026

Минфин заявил, что лицензии касались нефти, отгруженной до 11 марта, и этот объем уже полностью использован

США не планируют продлевать исключения из санкционного режима в отношении российской и иранской нефти, находящейся на танкерах в море. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме, пишет ТАСС.

По его словам, американская сторона не будет продлевать действие генеральных лицензий, которые распространялись на поставки нефти из России и Ирана.

— Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть, — заявил Бессент.

Он уточнил, что речь шла о нефти, загруженной на суда до 11 марта, и отметил, что данный объем уже полностью использован.

Ариана Ранцева

