США не продлят исключения по санкциям на нефть РФ и Ирана
Минфин заявил, что лицензии касались нефти, отгруженной до 11 марта, и этот объем уже полностью использован
США не планируют продлевать исключения из санкционного режима в отношении российской и иранской нефти, находящейся на танкерах в море. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме, пишет ТАСС.
По его словам, американская сторона не будет продлевать действие генеральных лицензий, которые распространялись на поставки нефти из России и Ирана.
— Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть, — заявил Бессент.
Он уточнил, что речь шла о нефти, загруженной на суда до 11 марта, и отметил, что данный объем уже полностью использован.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».