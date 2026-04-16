Гидрологи фиксируют резкий подъем воды в татарстанских реках

При этом ситуация остается стабильной: показатели ниже уровней выхода воды на пойму

Фото: Динар Фатыхов

По данным мониторинга на 16 апреля, в Татарстане на ряде водных объектов зафиксирован существенный подъём уровня воды.

Наиболее значительное повышение отмечено на реках Казанка (+99 см за сутки) и Шошма (+168 см за сутки). На реках Берсут, Тойма, Малый Черемшан и Вятка уровень воды поднялся от 13 до 26 сантиметров.

На большинстве остальных водных объектов региона зафиксирован спад уровня воды с суточными показателями от 1 до 37 сантиметров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент уровни воды находятся ниже критических отметок и вода не выходит на пойму. На реке Иж показатели превышают среднемноголетние максимумы на 49 сантиметров, на остальных реках уровень воды остается ниже среднемноголетних максимумов на 65-358 сантиметров.

Напомним, что сейчас 30 участков подтоплены в Татарстане из-за паводка на Волге.

Наталья Жирнова