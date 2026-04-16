Архитектор Елена Валеева показала процесс реставрации ТЮЗа в Казани

Архитектор Елена Валеева в рамках экскурсии для студентов КГАСУ и КФУ в здании Театра юного зрителя показала, как сейчас там ведутся ремонтно-реставрационные работы.

— Сегодня здесь кипит работа, а студентам предоставилась уникальная возможность увидеть не результат, а процесс. Сейчас как раз тот момент, когда очевидны следы прошлого, которое бережно сохраняется современниками, — рассказала Валеева.

Архитекторы Эльза Ризванова, Мария Маркелова и Алина Шайхуллина представили студентам концепцию будущего интерьера театра и рассказали о том, как будет сочетаться историческая ценность здания с современными решениями.

Напомним, что недавно стоимость ремонта превысила 2 млрд рублей. Недавно на работы в казанском ТЮЗе выделили очередную крупную сумму: ремонт двух корпусов на Островского — №10 и 12 — обойдется почти в 670 млн рублей. История реконструкции тянется еще с 2016 года, когда проект представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова