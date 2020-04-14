Главное к утру: высокая инфляция, выплаты врачам и закрытые храмы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 14 апреля.
- Татарстан занял 11-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по темпам инфляции — в марте 2020 года по отношению к декабрю 2019 года он составил 101,1%.
- «Яндекс» запустил специальную форму в рамках проекта «Помощь рядом», через которую люди смогут пожертвовать деньги для оплаты работы таксистов. Деньги будут распределены на поездки медицинских работников, доставку продуктовых наборов, помощь в организации поездок доноров и онкобольных.
- Татарстан получит 163 млн рублей на дополнительные выплаты врачам и медикам. Всего из резервного фонда на дополнительные выплаты врачам по всей России выделят чуть более 45 млрд рублей.
- В Татарстане официально запретили посещать храмы. До окончания особого санитарно-эпидемиологического режима все религиозные храмы будут закрыты для прихожан.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что может возникнуть дефицит определенных препаратов от коронавируса. По его словам, установлены лимиты по 17 препаратам, по которым нужно контролировать остатки. В регуляторный механизм включено и реагирование на снижение запасов.
- Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки информации о массовом заражении коронавирусом в Республиканской клинической больнице в Уфе.
Проверку проводит прокуратура Башкирии. Она даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и принятия необходимых мер со стороны должностных лиц контролирующих органов и регионального Минздрава.
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