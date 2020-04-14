«Яндекс» начал принимать пожертвования на перевозку врачей в Казани и других городах России

«Яндекс» запустил специальную форму в рамках проекта «Помощь рядом», через которую люди смогут пожертвовать деньги для оплаты работы таксистов. Деньги будут распределены на поездки медицинских работников, доставку продуктовых наборов, помощь в организации поездок доноров и онкобольных, сообщает пресс-служба компании.

Проект «Помощь рядом» существует в нескольких городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В пятницу, 27 марта, Минздрав Татарстана и «Яндекс» начали тестировать его в Казани.

Он поможет организовать доставку к больным врачей 39 больниц столицы РТ. Проект предполагает, что водители по собственному желанию присоединятся к выделенному автопарку и будут доставлять врачей. Пациент не должен делать дополнительных манипуляций и вызывает врача на дом привычным способом — позвонив в больницу. В проект было вложено 250 млн рублей.