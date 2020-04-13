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Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в РКБ Башкирии

19:30, 13.04.2020
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в РКБ Башкирии
Фото: ru.wikipedia.org

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки информации о массовом заражении коронавирусом в Республиканской клинической больнице в Уфе.

Проверку проводит прокуратура Башкирии. Она даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и принятия необходимых мер со стороны должностных лиц контролирующих органов и регионального Минздрава, сообщает пресс-служба ГП.

Ранее Следственный отдел по Кировскому району Уфы также организовал доследственную проверку по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы по предупреждению распространения нового коронавируса среди врачей и пациентов больницы. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщила, что у 52 пациентов больницы подтвердился коронавирус. Это 40% из общего числа пациентов с пневмонией.

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