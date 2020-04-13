Минздрав России предупредил о возможном дефиците ряда лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что может возникнуть дефицит определенных препаратов от коронавируса. Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, установлены лимиты по 17 препаратам, по которым нужно контролировать остатки. В регуляторный механизм включено и реагирование на снижение запасов.

Ранее в России разработали еще один препарат для лечения коронавируса. Он уже тестировался в ряде стран. Клинические испытания начнутся через 10—12 дней.