Новости общества

04:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав России предупредил о возможном дефиците ряда лекарств

19:54, 13.04.2020
Минздрав России предупредил о возможном дефиците ряда лекарств
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что может возникнуть дефицит определенных препаратов от коронавируса. Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, установлены лимиты по 17 препаратам, по которым нужно контролировать остатки. В регуляторный механизм включено и реагирование на снижение запасов.

Ранее в России разработали еще один препарат для лечения коронавируса. Он уже тестировался в ряде стран. Клинические испытания начнутся через 10—12 дней.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров