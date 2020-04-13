Татарстан получит 163 млн рублей на дополнительные выплаты врачам
Татарстан получит 163 млн рублей на дополнительные выплаты врачам и медикам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Всего из резервного фонда на дополнительные выплаты врачам по всей России выделят чуть более 45 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.
Также медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март.ОбществоМедицина Татарстан
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