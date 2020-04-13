Новости общества

04:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан получит 163 млн рублей на дополнительные выплаты врачам

23:21, 13.04.2020
Татарстан получит 163 млн рублей на дополнительные выплаты врачам
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан получит 163 млн рублей на дополнительные выплаты врачам и медикам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего из резервного фонда на дополнительные выплаты врачам по всей России выделят чуть более 45 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

Также медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров