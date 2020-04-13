В Татарстане официально запретили посещать храмы

На официальном портале правовой информации Татарстана появилось постановление кабмина РТ о дополнительных мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, с завтрашнего дня и до окончания особого санитарно-эпидемиологического режима все религиозные храмы будут закрыты для прихожан.

Также всех прибывших в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на обязательную 14-дневную изоляцию.

Ранее об этих изменениях «Реальное время» писало со ссылкой на источник.