Новости общества

04:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане официально запретили посещать храмы

21:10, 13.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане официально запретили посещать храмы
Фото: realnoevremya.ru

На официальном портале правовой информации Татарстана появилось постановление кабмина РТ о дополнительных мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, с завтрашнего дня и до окончания особого санитарно-эпидемиологического режима все религиозные храмы будут закрыты для прихожан.

Также всех прибывших в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на обязательную 14-дневную изоляцию.

Ранее об этих изменениях «Реальное время» писало со ссылкой на источник.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров