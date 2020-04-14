В Татарстане зафиксировали один из самых высоких уровней инфляции по ПФО

Татарстан занял 11-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по темпам инфляции — в марте 2020 года по отношению к декабрю 2019 года он составил 101,1%.

Самый высокий уровень инфляции по округу отмечается в Саратовской области (102,4%), самый низкий — в Оренбургской области (100,8%), сообщает пресс-служба Минкэкономики РТ.

Напомним, по итогам марта инфляция в Татарстане составила 0,4%. При этом за январь — март она достигла 1,1%.