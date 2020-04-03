Итоги дня: отмена платы за детсады в Татарстане, продление режима самоизоляции и штраф за его нарушение

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 апреля.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил отменить абонентскую плату за детские сады. Заплатившим будет осуществлен перерасчет.

В Татарстане режим самоизоляции продляется до улучшения эпидемиологической обстановки. Улучшением эпидемиологической обстановки будет считаться отсутствие роста или снижение числа случаев заболевания COVID-19.

Также в Роспотребнадзоре РТ рассказали, что будут рассматривать возможные послабления режима через две недели.

В Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство, указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля.

Также мировой суд Ново-Савиновского района Казани оштрафовал 23-летнего казанца на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

В Татарстане за последние сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в республике составило 25. Шесть человек выздоровели. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 4 149 человек.

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля. Так, кредитным организациям следует предоставлять свои услуги в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Реализовать их следует с учетом перевода максимального числа сотрудников на удаленку. Кроме того, Центробанк не будет предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам в связи с нерабочими днями, которые продлятся до 30 апреля.