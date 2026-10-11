Спрос на организацию юбилеев в Татарстане за год вырос на 18%

Татарстанцы все чаще доверяют профессионалам комплексное проведение событий

Фото: Дмитрий Печенкин

В сентябре в Республике Татарстан основной драйвер спроса на услуги по организации праздников — комплексный подход. По данным «Авито Услуг», за год помощь в проведении юбилеев стала востребованнее на 18%, что опережает другие форматы торжеств.

Платформа отмечает, что татарстанцы все чаще доверяют профессионалам комплексное проведение событий. Организация свадеб прибавила 16%, корпоративов — 4%, а спрос на координацию свадебных торжеств вырос на 31%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В оформлении лидируют воздушные шары с ростом на 76%, оформление комнат — на 98% и столов — на 19%. Спрос на фотозоны увеличился на 17%. Сегмент артистов вырос на 12%, музыкальных коллективов — на 7%.

В июле сообщалось, что Татарстан занял первое место среди регионов страны, где россияне хотели бы провести свадьбу. Республику выбрали 28% опрошенных.

Зульфат Шафигуллин