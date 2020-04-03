В Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидобстановки
В Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидемиологической обстановки, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Так, улучшением эпидемиологической обстановки будет считаться отсутствие роста или снижение числа случаев заболевания COVID-19.
Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксировали 6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в республике 25 заболевших, выздоровели 6 человек.ОбществоВласть Татарстан
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