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В Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидобстановки

15:14, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидобстановки
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидемиологической обстановки, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Так, улучшением эпидемиологической обстановки будет считаться отсутствие роста или снижение числа случаев заболевания COVID-19.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксировали 6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего в республике 25 заболевших, выздоровели 6 человек.

ОбществоВласть Татарстан
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