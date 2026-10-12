Рынок новостроек Казани в ожидании стагнации цен и новых схем застройщиков

Рост стоимости «квадрата» жилья замедлился, эксперты фиксируют переход к новым инструментам стимулирования спроса

Фото: Реальное время

Российский рынок новостроек превысил 120 млн кв. м с объемом привлеченных средств свыше 8 трлн рублей и теперь стабилизируется: темпы удорожания «квадрата» снизились, как и цены в отдельных сегментах. В стране из этого объема распродано менее трети жилья, так что девелоперы, включая казанских, не полагаются на инерцию спроса, активно тестируя новые схемы продаж. В этих условиях ключевым фактором устойчивости отрасли становится не столько динамика цен, сколько финансовая дисциплина застройщиков и поведение покупателей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Распродано около трети новостроек

В России возводят 120,6 млн кв. м жилья, из которых распродано менее трети (31%), сообщает наш.дом.рф. Но судить о неспособности населения приобрести недвижимость по этой цифре некорректно, предупреждают эксперты. Много непроданных квартир приходится на дома с отдаленными сроками сдачи, а в почти готовых — нередко возникает дефицит предложения. Для объективной оценки смотрят на соотношение распроданности к строительной готовности:

значения ниже 60% означают риски затоваренности рынка,

диапазон 70—80% указывает на его сбалансированность,

свыше 80% — на вероятность дефицита предложения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас общероссийский показатель хоть и упал с 73% в начале года до 68% по итогам августа, все еще остается в пределах нормы. Опасения специалистов он вызовет, если опустится ниже 60%, что будет свидетельствовать о профиците жилья на рынке.

Наиболее высокий уровень обеспеченности спроса строительной готовностью жилья наблюдается в Центральном федеральном округе — 80%, самый низкий — в Северо-Кавказском ФО — 35%. В Приволжском он составляет в среднем 70%, причем Татарстан по этому показателю уступает пальму первенства соседям по округу: Чувашии (101%), Нижегородской области (95%), Марий Эл и Оренбургской области (по 90%) и другим. Впрочем, по объему жилищного строительства наша республика по-прежнему в лидерах, хоть и не на первом месте — оно у башкирских коллег — 3,7 млн кв. м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На рынке началась стагнация цен?

В целом Татарстан демонстрирует схожую с общероссийской динамику. В регионе строят 3,4 млн кв. м жилья, из которых продали 1,2 млн «квадратов», или 35%. Разве что соотношение распроданности к стройготовности домов сохранилось на уровне января — 72%. Объем привлеченных средств в новостройки республики превысил 253 млрд рублей. Средняя стоимость квадратного метра — 212,6 тыс. рублей.

В Казани в активной фазе строительства находится 136 многоквартирных дома. Львиную долю (69) возводят в классе «комфорт», около трети (46) — «бизнес» и 18 элитных. Продажи стартовали в 114 новостройках. Рост стоимости квадратного метра замедлился, на рынке прогнозируют стагнацию цен с учетом слабого спроса.

— В среднем по городам-миллионникам по итогам III кв. 2026 г. цены предложения в новостройках выросли лишь на 4% (с 203 до 210 тыс. руб. за кв. м). Это и есть ценовая стагнация. Схожая ситуация и в Казани. Там цены предложения за 9 месяцев даже чуть снизились — с 260 до 258 тыс. руб. за кв. м, — сообщил «Реальному времени» главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.

Активное строительство жилья в городе не окажет существенного влияния на этот тренд, считает эксперт: «Цены в Казани и так самые высокие среди миллионников — на 19% выше, чем в следующем за ней в рейтинге Нижнем Новгороде. Одна из причин этого — как раз недостаток объема предложения и относительно небольшой объем строительства: в 2—2,5 раза меньше, чем в лидирующих по этому параметру Краснодаре и Екатеринбурге».

Цены за «квадрат» жилья стабилизировались

Данные агрегаторов недвижимости хоть и различаются между собой, в целом демонстрируют общую тенденцию замедления активности на рынке новостроек.

— В Татарстане сейчас корректнее говорить о стабилизации цен на новостройки после роста в конце 2025-го и начале 2026 года на фоне повышенного спроса перед изменением условий льготной ипотеки. В августе средняя цена квадратного метра в предложении составила 223,8 тыс. рублей по республике и 239,4 тыс. рублей в Казани — на 4% и 5% выше, чем годом ранее, но практически на уровне июля, — сообщила «Реальному времени» руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

Спикер отметила, что активность покупателей на первичном рынке Татарстана сохраняется: за январь — август текущего года было зарегистрировано около 11,6 тыс. сделок по ДДУ и ДКП — на 7% больше год к году: «В августе показатель составил около 1,5 тыс. сделок и остался на уровне августа прошлого года (+1%). По сравнению с июлем число сделок сократилось на 11%, что может быть связано с традиционным замедлением спроса в период отпусков перед началом делового сезона. По итогам сентября мы можем увидеть рост числа заключенных договоров, поскольку часть покупателей стремилась завершить сделки до изменения условий семейной ипотеки».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одновременно, по ее словам, растет доля продаж по ДКП после ввода дома: за январь — август 2026 года она составила 20% против 15% годом ранее. Для покупателя этот сегмент дает возможность оценить готовую квартиру, окружение и инфраструктуру до оформления сделки, а также сократить срок ожидания переезда, указала эксперт.

— В сделках ценовая динамика остается положительной. В августе средняя цена квадратного метра в продажах по ДДУ в Татарстане составила 217 тыс. рублей — на 5% выше, чем годом ранее, и на 10% выше показателей за июль. По итогам января — августа показатель вырос на 3% относительно аналогичного периода 2025 года и на 14% — относительно 2024-го. Таким образом, рост сохраняется, но его темпы стали более умеренными, — подчеркнула Ольга Клещеева.

При этом, по данным платформы, Татарстан также привлекает покупателей из других регионов: «В II квартале 2026 года на них приходилось около одной пятой всех контактов по объявлениям о продаже новостроек региона. Наиболее заметный интерес проявляли жители Башкортостана: на них приходилось 24,9% межрегиональных контактов. Далее следовали Ульяновская область — 7,5%, Москва — 7,4%, ХМАО — 7,1%, и Самарская область — 5,6%».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам собеседницы издания, активное строительство в регионе поддерживает разнообразие предложения: Казань стабильно входит в топ-10 российских городов по объему жилищного строительства: «Это дает покупателям возможность выбирать среди разных проектов, сопоставляя их по цене, расположению, срокам сдачи, планировкам и инфраструктуре в зависимости от собственных потребностей и бюджета».

Спад неизбежен, но обвала стоимости не будет

Ценовая стагнация на рынке новостроек — закономерное следствие предыдущего роста, подтвердила прогноз руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова: «Всегда после подъема цен у нас есть откат. Это как после Олимпийских игр — никто не идет и не участвует в чемпионатах мира. Тут то же самое, поэтому стагнация будет однозначно».

По ее словам, универсальный сценарий может быть нарушен только внешними триггерами: «Если появится информация, что будет заморозка вкладов или еще что‑то такое, произойдет обратное — все сразу рванут в недвижимость». Эксперт обратила внимание на тактику застройщиков в Москве: девелоперы запустили новые программы для покупателей вместо семейной ипотеки, субсидируя первоначальные взносы и ставки, чтобы удержать объемы продаж. Одновременно в периоды ажиотажа намеренно повышали стоимость топовых проектов, «чтобы на волне спроса люди купили подороже», а позже фиксировали откаты в отдельных комплексах, подчеркнула спикер:

— Думаю, по Казани тоже будут такие программы. Но я не могу сказать, что будет прямо обвал цен. Локально — возможно, но не прямо сейчас. Застройщики в принципе достаточно наполнили свои эскроу. Они сейчас не в тяжелом положении, чтобы давать скидки. У них сейчас хорошая, стабильная цена, потому что покупатели по семейной ипотеке — это хороший договор долевого участия, деньги там поступают. Это не «рассрочники», часть которых точно отвалится.

Ключевым фактором устойчивости рынка Гизатова считает поведение спроса и финансовую дисциплину застройщиков: «Себестоимость по строительству растет — это первый фактор. Второй — спрос падает. Если застройщик начнет продавать задешево — очень большой вопрос, сможет ли он достроить дом. Если будет использовать это в рамках привлечения, у него полетит вся финансовая модель».

Широкое распространение рассрочек искажает картину рынка, подчеркнула собеседница издания. На этот формат приходится около 30% сделок, и учитывать их в показателе распроданности некорректно. «Когда ты внес 10% от первоначального взноса и оплата будет через два года — считать это распроданностью, я считаю, нет смысла», — пояснила она. В целом ситуация на рынке сложнее, чем кажется по формальным показателям, резюмировала эксперт.