В Татарстане выявили шесть случаев заражения коронавирусом
В Татарстане выявили шесть случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по противодействию COVID-19.
Общее число заболевших в республике стало равно 25. Шесть человек выздоровели.
Напомним, вчера выписали четверых человек из Республиканской инфекционной клинической больницы.
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 4 149 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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