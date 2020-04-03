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В Татарстане выявили шесть случаев заражения коронавирусом

10:34, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили шесть случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили шесть случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по противодействию COVID-19.

Общее число заболевших в республике стало равно 25. Шесть человек выздоровели.

Напомним, вчера выписали четверых человек из Республиканской инфекционной клинической больницы.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 4 149 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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