Врачей не хватает катастрофически

Дефицит кадров в системе здравоохранения, дорога к дому героя и юбилей Академии наук РТ: события недели от «7 дней»

Один терапевт на весь район! Чем грозит дефицит медицинских кадров и как республика решает проблему? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век» на прошлой неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Пора бить в набат!»

«России катастрофически не хватает врачей, да и вообще медицинских работников! Ситуация критическая! Пора бить в тревожный набат!» — озвучил более чем важную проблему не только Татарстана, но страны в целом ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Впрочем, он сразу счел необходимым пояснить: «Меня могут сразу поправить. Почему только врачей. Замените в этой фразе «России катастрофически не хватает» медицинских работников на учителей, учителей на инженеров, инженеров на работников ЖКХ. И актуальность ее останется. Экономике в целом не хватает квалифицированных и мотивированных кадров, в каждом отдельном регионе, в каждой отдельной отрасли и на каждом отдельном предприятии или организации. Однако буду настаивать, что здравоохранение — это все-таки особый случай».

И вот почему: о какой бы отрасли ни шла речь, в ее основе не только модернизация, совершенствование, повышение эффективности труда, но и высококвалифицированные, а главное — здоровые кадры. А здоровье населения — задача специалистов системы здравоохранения. И вот их-то катастрофически и не хватает.

Немного цифр: по данным Минздрава за 2026 год, в России не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Это очень тревожные цифры. Порядка 40% медсестер и 38% врачей работают одновременно в нескольких клиниках. Это тоже не нормально. Переработки медиков достигают 40% от нормы рабочего времени в месяц и превратились из личного выбора в системную проблему из-за кадрового дефицита и привязки премий к сверхурочным часам.

В Татарстане ситуация ничуть не лучше — отмечает ведущий программы «7 дней»: «Более того, в некоторых районах и городах обеспеченность медицинскими кадрами даже существенно ниже среднего общероссийского уровня. Раис Татарстана Рустам Минниханов на недавнем совещании в Доме правительства поставил задачу довести укомплектованность медицинским персоналом в среднем не менее чем до 80%. Сейчас по отдельным районам она ниже почти в два раза! Наиболее сложная ситуация в Новошешминском, Менделеевском, Тукаевском, Бавлинском, Нижнекамском, Заинском, Чистопольском, Бугульминском и Лениногорском районах. Фактически, норму укомплектованности больниц врачами в 80% сегодня выполняют лишь 11 муниципалитетов из 45. В Лениногорске этот показатель чуть выше 40 процентов!» — привел цифры Тимур Бикмурзин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

О том, какие меры уже реализуются для привлечения и закрепления медицинских работников в республике в целом и отдельно взятых районах Татарстана, каких успехов уже удалось добиться и что еще планируется предпринять, — в материале наших коллег.

Успеть к 30 сентября

На ТНВ некоторое время назад была озвучена история вдовы героя СВО из деревни Анатышево Рыбно-Слободского района. Многодетная семья (Адиля Шакирова воспитывает четырех дочерей) осталась без кормильца. Глава семейства погиб, выполняя воинский долг.

Когда отец семейства был еще жив, Шакировы построили большой уютный дом. Решить вопрос с дорогой тогда так и не успели. Местные жители своими силами обустроили грунтовку от деревни до трассы на Рыбную Слободу, а Адиля Шакирова обратилась в администрацию с просьбой обустроить дорогу с твердым покрытием.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Надо отдать должное, отреагировали быстро — часть грунтовки засыпали гравием, а вот участок примерно в километр оставили нетронутым. Ну и конечно, в дождь и слякоть, и другую непогоду этот участок становится просто непроходимым. Ни для скорой помощи, ни для автора письма в нашу редакцию, вдовы героя СВО с четырьмя детьми, которых ежедневно нужно возить в школу и детсад», — сообщают наши коллеги.

Съемочная группа ТНВ побывала на месте. Тогда же местные власти пообещали, что уже к 30 сентября дорога будет готова. «7 дней» вновь побывали в Анатышево на днях и убедились: слово — сдержано. Дорога — построена.

Научиться говорить «нет» манипуляторам-террористам

Онлайн-вербовка подростков — одна из угроз нашего времени. И это явление приобретает все более угрожающие масштабы.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Где проходит грань между свободой и опасностью? Как не стать пешкой в чужой игре, особенно тем, кто так подвержен чужому влиянию? На связь украинские кураторы выходят через мессенджеры и игровые чаты, общение в которых родители, как правило, отследить не могут. Пока не произойдет непоправимое», — задается вопросом ведущий программы «7 дней».

Преступники активно пользуются современными технологиями и отработанными психологическими сценариями. Они мастерски играют на правовой неграмотности, юношеском максимализме, желании заработать и готовности к риску. В итоге в сводках происшествий появляются новые сообщения о поджогах, а то и терактах, а дети оказываются на нарах, только в этот момент начиная понимать, что их использовали как одноразовых диверсантов.

«В Татарстане уже давно выстраивают многоуровневую защиту: психологи, учителя, правоохранители и сами молодые люди учатся распознавать манипуляции и говорить «нет». Это не просто лекции и памятки, а целая система работы с молодежью: от школьных уроков до проектов в соцсетях. Республика делает ставку на вовлечение: через спорт, творчество, волонтерство. Лучший способ защитить подростка от радикальных идей — дать ему пространство для созидания и поддержки», — подчеркивает Тимур Бикмурзин.

Подробнее о том, как вербовщики ищут своих жертв, с помощью чего манипулируют сознанием и действиями, о том, как можно уберечься от опасности и на что нужно обращать внимание родителям, чтобы поддавшись на авантюру дети не сломали свою судьбу, — в выпуске программы «7 дней».

ТНВ в батальоне «Казань»

«Казань» — именно это, пусть и неофициальное, имя носит один из батальонов танкового подразделения, несущий службу в зоне проведения СВО. И не сложно догадаться почему: в его составе воюют наши земляки.

Корреспонденты ТНВ познакомились с бойцами-танкистами в феврале текущего года. И вот вновь оказались в месте дислокации батальона. На этот раз — с приятной миссией: «Во-первых, вместе со съемочной группой к парням приехали волонтеры из фонда «Зилант» города Казани, которые по доброй традиции привезли необходимые для передовой питбайки и машины, во-вторых, нашим землякам от имени раиса Рустама Минниханова были вручены медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», — рассказал ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин.

О боевых буднях и коротких периодах отдыха близ линии соприкосновения — в репортаже военкоров ТНВ.

Технологическое присоединение

За фразой из профессионального лексикона скрывается то, без чего сложно представить комфорт и удобство жизни в современном мире: подключение жилых, социальных и промышленных объектов к инженерным коммуникациям — электросетям, газу, теплоснабжению, канализации и водоводам.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

«Многодетным семьям выделены земельные участки — есть трудности с их подключением к инженерным сетям. Возвели каркас здания будущего промышленного парка, стали узнавать стоимость технологического присоединения к газу, электроэнергии — были неприятно удивлены. Задумали большое жилищное строительство — вдруг возникли проблемы с обеспечением инженерной инфраструктурой. Все это вполне себе конкретные истории из реальной жизни, — ввел в тему следующего материала выпуска программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин и добавил: — Проблема актуальна абсолютно для всех городов, районов не только Татарстана, а всей России».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О том, какие нюансы встречаются в процессах техприса, как их можно сделать максимально прозрачными, комфортными, бесшовными и от чего зависит стоимость технологического присоединения. Ответы на эти вопросы искали журналисты телеканала «Новый век».

Академии наук РТ — 35 лет

30 сентября 1991 года, в один из самых сложных периодов в новейшей истории России, первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев подписал указ о создании Академии наук РТ. Этот день и считается точкой отсчета летописи сердца научно-исследовательской жизни республики.

Как подчеркивает ведущий программы «7 дней», указ, подписанный Минтимером Шаймиевым, стал историческим: «Это помогло сохранить научный потенциал — и от эмиграции в том числе, усилить фундамент татарской духовной культуры, сохранения и развития языка. Академия наук, выстоявшая на трех китах гуманитарной науки — истории, археологии, филологии, — сегодня один из важнейших проводников и катализаторов промышленного развития, соединяющая научную техническую мысль, производственников и инвестиционные фонды».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Немного цифр: сегодня научно-исследовательские институты и центры Академии наук объединяют 17 тыс. ученых, из которых более половины — молодежь. За последний год на научные исследования и разработки было направлено порядка 51,1 млрд рублей (годом ранее эта цифра составляла 32,3 млрд). Ежегодное финансовое обеспечение деятельности каждого ученого республики вдвое превышает средний показатель по России и составляет 6,5 млн рублей.

Подробнее об успехах татарстанской науки, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 октября, в 13:00, или на сайте телеканала.