Опрос: 24% россиян хотят вступить в книжный клуб, но пока не нашли подходящий

Любовные романы и фэнтези стали самыми востребованными жанрами среди участников книжных клубов в России

Фото: Роберт Салимов

«Литнет» и «ЛитГород» опросили 3506 взрослых читателей и выяснили, зачем россияне вступают в книжные клубы и какие форматы выбирают. Исследование прошло в сентябре 2026 года среди пользователей обеих платформ. 80% участников считают, что за последние два-три года книжных клубов в России стало больше. Главный мотив для участия — знакомство с новыми авторами и жанрами. Эту причину назвали 88% респондентов. Еще 74% хотят общаться с единомышленниками, а 60% ценят возможность регулярно встречаться с людьми. Для 49% важно обсуждать прочитанные произведения, 43% хотят общаться с писателями, а 41% рассчитывают найти друзей с похожими интересами.

Книжные клубы помогают участникам поддерживать привычку к чтению. 68% опрошенных считают, что встречи мотивируют их читать регулярно, а 57% стали чаще дочитывать книги до конца. Еще 65% ценят возможность глубже разбирать произведения, 61% хотят развивать навыки дискуссии и аргументации. Для 62% обсуждение героев помогает лучше понимать себя и других. Среди жанров лидируют любовные романы: их выбирают 81% любителей книжных клубов. Фэнтези занимает второе место с 62%, приключенческая проза — третье с 31%. Молодежную прозу предпочитают 24%, детективы — 19%.

При этом читатели не всегда готовы обсуждать каждую книгу. 51% предпочитают оставлять впечатления при себе, 43% обсуждают только произведения, которые их особенно зацепили. Лишь 4% делятся мнением после каждой прочитанной книги. Среди тех, кто подробно объяснил свои ответы, каждый четвертый пожаловался, что ему не с кем поговорить о прочитанном.

Среди форматов лидируют онлайн-клубы: их выбирают 40% участников. Еще 37% предпочитают гибридные встречи, а 19% готовы заниматься в любом формате. Личные встречи без онлайн-части выбирают 4%. Для 39% удобнее собираться раз в месяц, 31% хотели бы встречаться еженедельно, а 24% — раз в две недели. Читатели также хотят больше интерактивных мероприятий. 40% интересуются конкурсами и викторинами с призами, 36% — тематическими неделями чтения, 31% — голосованиями за следующую книгу. Лично пообщаться с писателем хотели бы 76% респондентов.

При этом 11% опрошенных уже регулярно состоят в книжных клубах, еще 20% участвуют время от времени. 24% хотят присоединиться, но пока не нашли подходящее сообщество. Еще 45% не имеют такого опыта и не планируют вступать. Среди главных препятствий участники называют отсутствие компании для обсуждения и нежелание брать на себя обязательства по регулярному посещению встреч.



Екатерина Петрова