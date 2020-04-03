Рустам Минниханов отменил плату за детсады на время кризисной ситуации

Фото: Гуландам Фатхуллина

Ложная тревога: садики выставили предоплату за апрель, но президент остановил процесс

Сегодня на брифинге в кабмине РТ зачитали решение президента Татарстана Рустама Минниханова об отмене оплаты за детсады, которое он выложил в своем «Инстаграме»:

«Мне поступает много обращений от родителей. Дал поручение правительству отменить абонентскую плату в детсадах во время нерабочих дней. Тем, кто успел оплатить за данный период, будет произведен перерасчет. Берегите себя и своих близких».

Последние несколько дней татарстанские родители, чьи дети посещают детские сады, были встревожены. Семьи уже получили уведомления о предоплате за апрель.

В редакцию обратился Фаиль — житель Московского района Казани. Его ребенок ходит в садик №207. Вчера на портале госуслуг семья получила уведомление о том, что посещение детского сада за апрель нужно оплатить в полном объеме.

— Ребенок последнюю неделю прошлого месяца не ходил в садик — обычно сразу делают перерасчет за питание при начислении на следующий месяц. Но именно в этот раз платежка пришла без перерасчета за март. Мы спросили у заведующей садиком, что нам делать. Ответа на наш вопрос руководство пока не знает. Нам сказали, оповестят, как будет решение. У знакомых в Пестрецах сначала пришло начисление за детсад, а потом обнулилось, — рассказывал нам утром Фаиль.

26 тысяч подписей под петицией



Ситуация накалялась несколько дней: четыре дня назад, не ожидая решения властей, жительница Елабуги Александра Беспалова создала петицию на Change.org.

«В связи с короновирусом, отмените в Республике Татарстан абонентную плату за детские сады! Как платить и за что, если мы сидим дома? А платить нужно за двоих детей 8 тысяч за месяц, независимо водите детей в сад или нет», — говорится в обращении, которое к этому часу подписали почти 26 тысяч человек (орфография и пунктуация источника сохранены, — прим. ред.).

Корреспондент «Реального времени» сегодня с утра пыталась выяснить вопрос, как власти собираются решать проблему. Все разводили руками. Но советовали с оплатой подождать.

— Последние два дня очень остро стоит этот вопрос, жители интересуются, многие получили уведомления об оплате, — говорили в отделе образования Кировского и Московского районов и направляли за разъяснениями в городское управление образования.

— Сегодня было много звонков по этому поводу. Пока платить не надо. Вопрос решается. Родителей ребятишек оповестят, — отвечали нам в отделе образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Изящнее всего вышел из ситуации отдел общего образования и итоговой аттестации, где должны были давать разъяснения по дошкольным учреждениям. Их телефон горячей линии весь день был холоден и безмолвен: на звонки корреспондента «Реального времени» так никто и не ответил.

За время брифинга разрешился вопрос

— Никаких квитанций на оплату ни за детсады, ни за коммуналку быть не должно, все приторможено. Сейчас другие, более серьезные проблемы. Предприятия стоят. Никто ничего не начисляет, даже за ипотеку счета не выставляют. Никто за воздух платить не будет. Политика у государства — социально направленная. У нас шквал таких вопросов, на каждом заседании поднимаем этот вопрос, президент Минниханов и вице-премьер Фазлеева в курсе. Мы как можем отвечаем на эти вопросы в соцсетях. Решение будет принято не на уровне Минобраза, а на уровне президента и правительства Татарстана, — отбивались от журналистов с самого утра в Министерстве образования РТ.

И даже к началу брифинга Лейлы Фазлеевой и Марины Патяшиной ничего конкретного по этому вопросу известно не было.

— Этот вопрос в работе, в ближайшее время решение будет доведено, — отвечала сегодня на вопрос «Реального времени» во время брифинга Лейла Фазлеева.

Но буквально через 10 минут после этого ее ответа поступила долгожданная «молния»: зачитали текст сообщения Рустама Минниханова в «Инстаграме». Все дружно выдохнули.

Новость дополняется

Екатерина Аблаева