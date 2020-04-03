Новости общества

13:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Центробанк не будет предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам

17:32, 03.04.2020 1
Центробанк не будет предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Центробанк не будет предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам в связи с нерабочими днями, которые продлятся до 30 апреля.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Напомним, ранее в Центробанке утвердили порядок работы банков до конца апреля. Кредитным организациям следует предоставлять свои услуги в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. А также обеспечить работу офисов. Обо всех изменениях работы офисов банкам следует информировать на своих сайтах или через другие каналы связи.

ОбществоЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:47
    Дать зонтик, когда светит солнце и отнять,
    когда пошёл дождь!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров