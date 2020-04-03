Центробанк не будет предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам

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Центробанк не будет предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам в связи с нерабочими днями, которые продлятся до 30 апреля.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Напомним, ранее в Центробанке утвердили порядок работы банков до конца апреля. Кредитным организациям следует предоставлять свои услуги в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. А также обеспечить работу офисов. Обо всех изменениях работы офисов банкам следует информировать на своих сайтах или через другие каналы связи.

