За «Зенит-Казань» не было стыдно: почему матч с «Динамо» — повод для гордости Вербова

Татарстанцы проиграли московскому «Динамо» в полуфинале Кубка легенд, но негатива в свой адрес команда не заслужила

«Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо» в полуфинале Кубка легенд. Встреча в столице России завершилась победой хозяев в четырех сетах со счетом 3:1. Таким образом, казанцы не смогли побороться за трофей на двух крупных предсезонных турнирах в преддверии начала регулярного чемпионата Суперлиги — Спартакиаде и Кубке легенд. Какие выводы оставил для размышлений Алексею Вербову полуфинал против «Динамо» — в материале «Реального времени».

Брянский построил из «Динамо» команду-династию, а «Зенит-Казань» переживает тотальную перестройку состава

Московское «Динамо» под руководством Константина Брянского достаточно долго строилось как чемпионская команда-династия. 49-летний специалист возглавляет столичных с 2018 года. За восемь лет работы под руководством Брянского «Динамо» трижды брало золотые медали Суперлиги. Но если в 2021 и 2022 годах чемпионства москвичей все-таки объяснялись явным кризисом в стане «Зенита-Казань» и закатом тренерской эпохи Владимира Алекно в столице Татарстана, то в минувшем сезоне вопросы о триумфе «Динамо» отпали. Подопечные Брянского в апрельском финале плей-офф Суперлиги буквально переехали клуб из Казани (3:0).

В межсезонье «Динамо» сохранило чемпионский костяк, в клубе остались все те, кто ковал золото прошедшей весной. Помимо всего, москвичи еще и усилились Дмитрием Волковым — одним из сильнейших, если не самым сильным, доигровщиком в действующем составе сборной России.

У «Зенита-Казань» летом ситуация в составе была совершенно полярная. Команду покинули опытный блокирующий, капитан Артем Вольвич, ушел в «Белогорье» аргентинский либеро Сантьяго Данани, за бóльшим временем на площадке отправился в «Динамо-Урал» доигровщик Андрей Сурмачевский.

Конечно, «Зенит-Казань» постарался на трансферном рынке компенсировать потери. Пополнили состав Ильяс Куркаев, Владислав Давыскиба, Валентин Голубев. Тем не менее вектор команды из столицы Татарстана сменился на развитие молодежи и упор на собственные внутренние резервы из местной академии.

Состав «Зенита-Казань» сильно омолодился. Да, ребята зашедшие в главную команду, безусловно, очень талантливые, с приличным потенциалом. Это и Михаил Хлякин (2007 год рождения), и Максим Шелепа (2007 год рождения), и Василий Капранов (2005 год рождения), и Александр Красильников (2004 год рождения). Однако в течение сезона им только предстоит заматереть, опериться, чтобы противостоять таким сильным коллективам, как московское «Динамо».

«Зенит-Казань» был андердогом в полуфинале с «Динамо», но на характере смог взять первую партию

Больших ожиданий, интриги вокруг полуфинала «Динамо» и «Зенита-Казань», естественно, не было. «Динамо» шло явным фаворитом, что прослеживалось даже в букмекерских котировках. За несколько часов до начала встречи коэффициент на победу «Зенита-Казань» достиг почти четырех (3,96). Вера в триумф команды из столицы Татарстана если и была, то только у самых оптимистичных поклонников российского волейбола.

С другой стороны, если «Белогорье», будучи андердогом в первом полуфинале с «Локомотивом», смогло удивить и победить сибиряков (3:1), то почему «Зениту-Казань» было нельзя замахнуться на свою мини-сенсацию. И ведь первый сет в матче с «Динамо» подопечные Алексея Вербова смогли взять со счетом 25:19, причем как — на характере, нахрапом.

Начало партии осталось за «Динамо». Мощные подачи Максима Сапожкова позволили москвичам сделать рывок — 11:5. В такой ситуации выправить положение казанцев мог только человек с не менее эффективной подачей. Им оказался Михаил Клякин, повторивший, так скажем, достижение Сапожкова. Три эйса — и разрыв по счету сократился всего до двух очков (9:11). Этот отрезок стал переломным в первой партии. Перфоманс молодого диагонального вдохновил остальных игроков «Зенита-Казань». Пятую скорость на паркете включил доигровщик Михаил Лабинский, действия которого предопределили исход стартового сета. Татарстанцы вышли в нем победителями со счетом 25:19.

Три проигранных сета, и в каждом «Зенит-Казань» уступил лишь в два очка…

Что определяет чемпионскую команду? В первую очередь, это ее умение добавить по ходу матча. Можно проиграть партию, с трудностями биться в последующих сетах, однако все же забирать свое за счет класса исполнителей и индивидуального мастерства.

«Зенит-Казань» здорово сражался против «Динамо» как во второй, так и в третьей, четвертой партиях. Команда Вербова отчаянно и регулярно бросалась в погоню, совершала впечатляющие камбэки. И, казалось, заслужила как минимум развязки матча в пятисетовом противостоянии. Но опять же в каких-то эпизодах решал класс Сапожкова, где-то буквально в одиночку добывал очки Волков, как, например, в концовке третьего сета.

Ни в одной из партий «Зенит-Казань» не был на голову слабее «Динамо». Подопечные Алексея Вербова навязывали борьбу в каждом моменте. Квинтэссенцией этого стал четвертый сет, в котором «Зенит-Казань» уступил со счетом 26:28, хотя был близок к тому, чтобы перевести матч в тай-брейк. В трех проигранных партиях татарстанцам все время не хватало заветных нескольких очков (28:30, 23:25, 26:28).

«Зенит-Казань» остался без золотых и даже серебряных медалей на Кубке легенд. Сегодня у подопечных Вербова есть шанс взять бронзу, но для этого надо одолеть озлобленный после досадного поражения от «Белогорья» «Локомотив» Пламена Константинова. Начало матча — в 15:55 по московскому времени.

«Самое сложное в волейболе — проявить характер и удержать концентрацию на протяжении всего матча»

Кубок легенд, бесспорно, оставил Алексею Вербову любопытную пищу для размышлений. Как подвести к пику в течение сезона амбициозных в хорошем смысле этого слова молодых игроков, вполне способных стать новыми звездами Суперлиги. Как устранить их невынужденные ошибки по ходу матчей, как заставить их играть с холодной головой. Все это придет, но со временем. В подобной ситуации от болельщиков требуется только терпение, а от журналистов — не разжигать негатив на ровном месте и дать тренеру спокойно поработать.

Одно можно сказать точно — за эту команду Вербова на Кубке легенд не было стыдно. И в течение сезона «Зенит-Казань» обязательно прибавит как по игре, так и результатам.

— Очень понравился матч. Не хотелось бы, но мы играем с перепадами. Но у нас молодая команда, хоть я не люблю это слово. Но такие детские ошибки, какие мы допускаем, говорят в первую очередь о молодости, а во вторую — о потере внимания и концентрации на фоне физической усталости. Тогда начинаются простые и легкие ошибки, которые нельзя допускать, если мы хотим бороться за самые высокие места. Понравилось, что мы опять сегодня были рядышком с соперником, но не хватило только нас самих. Мы неплохо подавали, особенно в первой половине игры, потом опять же на фоне усталости мы даже мяч где-то не можем подбросить на подаче. Теряется техника, и вот над этим надо работать. Это, наверное, самое сложное в волейболе — проявить характер и удержать концентрацию на протяжении всего матча, — подытожил Алексей Вербов по окончании проигранного полуфинала.

Кубок легенд. Полуфинал

Динамо (Москва) — Зенит-Казань — 3:1 (19:25, 30:28, 25:23, 28:26)

10 октября. Арена «Динамо». Судьи Книжников (Нижневартовск), Рябцов (Кострома).

Динамо: Панков (2), Волков (17), Жук (8), Сапожков (21), Семышев (12), Власов (2) — стартовая шестерка, Баранов (либеро), Ковалев (либеро), Тюшкевич (0), Белогорцев (0), Богдан (0).

Зенит-Казань: Лабинский (14), Романовский (7), Абаев (5), Кононов (7), Хлякин (20) — стартовая шестерка, Федоров (либеро), Вышников (1), Капранов (0), Михайлов (1).

Очки — 102:102, подача — 5:10, атака — 45:29, блок — 12:8, прием — 25%:49%, ошибки — 35:40.

