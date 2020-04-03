Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля
Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Так, кредитным организациям следует предоставлять свои услуги в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Реализовать их следует с учетом перевода максимального числа сотрудников «на удаленку».
Кроме того, в целях защиты интересов предприятий и граждан в случаях невозможности осуществления критически важных финансовых услуг через удаленные каналы финорганизациям нужно обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме.
Также ЦБ обязал банки и другие кредитные организаций информировать клиентов о работе офисов, порядке предоставления услуг своевременно на сайтах или иными способами, следует из сообщения пресс-служба регулятора.ЭкономикаБанкиОбществоБизнес
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