Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.

Так, кредитным организациям следует предоставлять свои услуги в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы. Реализовать их следует с учетом перевода максимального числа сотрудников «на удаленку».

Кроме того, в целях защиты интересов предприятий и граждан в случаях невозможности осуществления критически важных финансовых услуг через удаленные каналы финорганизациям нужно обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме.



Также ЦБ обязал банки и другие кредитные организаций информировать клиентов о работе офисов, порядке предоставления услуг своевременно на сайтах или иными способами, следует из сообщения пресс-служба регулятора.