Казанца оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции

Мировой суд Ново-Савиновского района Казани по видеосвязи оштрафовал 23-летнего казанца на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.

Вчера молодого человека, гуляющего вдоль берега Казанки, заметили полицейские. При себе у него не было ни справки работодателя, ни СМС с кодом разрешения. Казанца доставили в отдел полиции «Савиново», где сотрудник Управления Роспотребнадзора РТ составил на него материал об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



Ранее в Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство, указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля.