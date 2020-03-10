Главное за выходные: обрушение на биржах, выписка «казанских пациентов» и Хуснуллин о ВСМ Москва — Казань
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро вторника, 10 марта.
- В понедельник на первых биржевых торгах после развала сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+ стоимость углеводородов стала резко падать и обрушилась на 30%. Это повлекло за собой и падение рубля, курс доллара к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей. По итогам 9 марта индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал до отметки финансового кризиса 2008 года.
- В Казани выписали находившихся на карантине пассажиров лайнера Diamond Princess. Всех пациентов выписали в удовлетворительном состоянии. Глава Минздрава РФ Виктор Мурашко наградил медицинский персонал, сопровождавший эвакуированных в РКИБ. По правилам, медики были заперты на карантине те же 2 недели, что и эвакуированные.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил, почему строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложено правительством. При этом он пообещал, что строительство платной трассы по тому же направлению будет завершено.
- Президент России Владимир Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные режимы. Он поручил ввести три порядка получения гражданства: общий, упрощенный и особый.
- В России зарегистрировали шесть случаев заражения коронавирусом. По
итогам субботы сообщено о троих россиянах, вернувшихся из Китая. Также вирус подтвердился у троих москвичей, приехавших из Италии.
- Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей
Миронов показал, как муниципальные власти борются с лужами. Он выложил видео, на котором коммунальщики откачивают воду из луж с помощью насосов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует назначить руководителя Управления ФСБ по РТ Динара Хамитова своим советником после того, как тот выйдет в отставку. Такое заявление он сделал на субботнем совещании.
- «Рубин» уступил «Крыльям Советов» в первом домашнем матче при Слуцком. Казанцы проиграли гостям из Самары со счетом 0:1.
- Президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования. Сложить полномочия намерен и президент федерации Радик Фархутдинов.
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