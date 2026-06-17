«До встречи»: в Казани завершился первый день саммита Россия — АСЕАН

Основные мероприятия форума и пленарные встречи с участием представителей стран АСЕАН пройдут в Казани 18 июня

Президент России Владимир Путин проводил зарубежных гостей после торжественного приема, состоявшегося в Казани в рамках юбилейного саммита Россия — АСЕАН.

Завершая вечернюю программу, глава государства лично попрощался с участниками форума, пожелав им всего наилучшего и выразив надежду на скорую встречу. «All the best. See you soon!» — обратился Путин к представителям иностранных делегаций.

Торжественный прием стал одним из ключевых мероприятий первого дня саммита, посвященного 35-летию отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Основные мероприятия форума и пленарные встречи с участием лидеров стран АСЕАН пройдут в Казани 18 июня.

Наталья Жирнова