Марат Хуснуллин: по трассе М-12 в праздники проехало более 472 тысяч автомобилей

По словам зампреда правительства России, трафик по трассе, которая соединяет Москву и Казань, увеличился на 20%

Фото: Динар Фатыхов

В период с 11 по 14 июня по скоростной платной трассе М-12 было зафиксировано более 472 тысяч проездов автомобилей. За это время водители в общей сложности преодолели около 65 миллионов километров, сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Отдельно отмечается, что 11 июня, в преддверии Дня России, на трассе был установлен рекорд по количеству проездов за всю историю ее эксплуатации. На обходе Балашихи в обоих направлениях была зафиксирована почти 71 тысяча проездов за сутки.

Также Хуснуллин сообщил, что общий трафик на участке М-12 от Москвы до Казани вырос примерно на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Причем это показатель не только туристической, но и деловой активности», — сказано в посте в социальных сетях Хуснуллина.

Отмечается, что все больше автомобилистов выбирают скоростные магистрали благодаря высокой пропускной способности, отсутствию пересечений с другими дорогами и наличию современных интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих более безопасное и комфортное движение.

Напомним, что на трассе Казань — Оренбург в рамках нацпроекта строят новую развязку у Лаишево. На объекте ведутся работы по строительству и реконструкции мостов через реки Мешу и Каипку.

Наталья Жирнова