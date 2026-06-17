В Казань прибыл премьер-министр Королевства Камбоджа на саммит Россия — АСЕАН

В аэропорту его встретил и. о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов

Сегодня на саммит Россия — АСЕАН в Казань прибыл премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет. В аэропорту его встретил и. о. председателя Госсовета республики Марат Ахметов с традиционными чак-чаком и караваем.



В Казань на саммит уже прилетели министр иностранных дел Индонезии Сугиано, премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг, генсек АСЕАН Као Кимхорн, специальный представитель президента Мьянмы Хау Кхан Сум, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министры Сингапура Лоуренс Вонг и Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао, премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон и президент Фердинанд Маркос — младший.

Напомним, что президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. С российской стороны в переговорах участвует раис Татарстана Рустам Минниханов.

Наталья Жирнова