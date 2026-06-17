В Казани идет открытие саммита Россия — АСЕАН

В числе присутствующих — премьер Малайзии Анвар Ибрагим, генсекретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер РТ Алексей Песошин, глава Минэкономразвития Максим Решетников

Фото: Динар Фатыхов

В ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани идет открытие саммита Россия — АСЕАН. В числе присутствующих — премьер Малайзии Анвар Ибрагим, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер Татарстана Алексей Песошин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Как заявил генсек АСЕАН, перспективные направления для развития сотрудничества объединения с Россией — это энергетика, продовольствие и сельское хозяйство.

— Наши потребности в энергетике продолжают расти. Нам необходимо иметь очень развитую цепочку поставок. Россия обладает огромным опытом в этом. Мы стремимся к сотрудничеству к созданию новых сетей, модернизации существующих. Нас интересуют умные сети, хранение водорода, — заявил он.

Он также отметил, что Россия обладает мощными возможностями в инженерном деле, освоении природных богатств.

Анвар Ибрагим в своей речи процитировал татарского поэта Габдуллу Тукая — стихотворение было посвящено служению народу. Премьер Малайзии отметил, что сейчас потенциал АСЕАН реализован далеко не полностью, есть большой потенциал и для объединения, и для его связей с Россией и Татарстаном.



Деловой форум в Казани стартовал с приветственного послания президента России Владимира Путина.

Галия Гарифуллина