Курс доллара на международных торгах превысил 75 рублей

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На международных торгах на площадках Forex в понедельник курс доллара вырос на 9,5% и к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей.

Евро подросло до уровня в 85 рублей, рост составил 10% к уровню завершения торгов прошлой сессии. Как отмечает ТАСС, в последний раз такие значения доллара и евро по отношению к рублю фиксировали в феврале-марте 2016 года.

Курс рубля снижается на фоне падения цены на нефть, вызванной провалом сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК. Сделка прекращается с 1 апреля по инициативе России. В связи с этим Саудовская Аравия сообщила о намерении нарастить добычу, развязав тем самым «ценовую войну».