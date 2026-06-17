Песошин: страны АСЕАН являются для Татарстана перспективными партнерами

Премьер-министр республики выступил на открытии делового форума в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Страны АСЕАН являются для Татарстана важными и перспективными партнерами. Такое мнение высказал премьер-министр республики в рамках открытия делового форума на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Песошин подчеркнул, что страны из данной географической зоны имеют высокий инвестиционный потенциал.

— Убежден, что нынешний форум станет эффективной площадкой для содержательного диалога, поиска новых партнеров, обсуждения перспективных инвестиционных инициатив и выработки практических решений, способствующих укреплению деловых связей между Россией и странами АСЕАН, — сказал Песошин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В число стран АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Бруней, Мьянма, Восточный Тимор и Камбоджа.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня. Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин