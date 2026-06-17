В Казани завотделением РКОД заключили под домашний арест
На заседании обвиняемый врач отрицал взятки, но силовики не исключают появления новых эпизодов
Под домашний арест до 15 августа заключен завотделением урологии Республиканского клинического онкодиспансера и отец пятерых детей Марат Насруллаев. Такое решение только что вынес Советский суд Казани, отказав представителям Следкома и прокуратуры в реальном аресте фигуранта. На заседании прозвучало — заявления о передаче средств за операцию без очереди написали пять онкобольных. По данным источников «Реального времени», количество таких пациентов может вырасти в разы.
С учетом социально значимой должности Насруллаева и обстоятельств дела адвокат Вадим Максимов предложил ограничиться запретом определенных действий.
Прежде чем сам Марат Насруллаев занял место у трибуны, с него на время сняли наручники. Приводим его речь с незначительными сокращениями. Начал обвиняемый во взятках с того, что за все время работы ни разу не видел и не слышал негативных отзывов о себе:
— Только благодарные слова тысяч людей. В настоящее время являюсь действующим врачом, и в планах на следующую неделю — пять плановых операций, которые спасут жизнь. Прошу разрешить работать дальше, избрать меру пресечения, не связанную с арестом.
В итоге ему избрали домашний арест. Суд разрешил общение обвиняемому лишь с родней, следователем, судом и контролирующими органами и использование только телефонной связи — для связи со следователем, адвокатом и сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.
Больше деталей нового дела — в репортаже «Реального времени».
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