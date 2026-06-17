В Казани завотделением РКОД заключили под домашний арест

На заседании обвиняемый врач отрицал взятки, но силовики не исключают появления новых эпизодов

Фото: Реальное время

Под домашний арест до 15 августа заключен завотделением урологии Республиканского клинического онкодиспансера и отец пятерых детей Марат Насруллаев. Такое решение только что вынес Советский суд Казани, отказав представителям Следкома и прокуратуры в реальном аресте фигуранта. На заседании прозвучало — заявления о передаче средств за операцию без очереди написали пять онкобольных. По данным источников «Реального времени», количество таких пациентов может вырасти в разы.

С учетом социально значимой должности Насруллаева и обстоятельств дела адвокат Вадим Максимов предложил ограничиться запретом определенных действий.

Прежде чем сам Марат Насруллаев занял место у трибуны, с него на время сняли наручники. Приводим его речь с незначительными сокращениями. Начал обвиняемый во взятках с того, что за все время работы ни разу не видел и не слышал негативных отзывов о себе:

— Только благодарные слова тысяч людей. В настоящее время являюсь действующим врачом, и в планах на следующую неделю — пять плановых операций, которые спасут жизнь. Прошу разрешить работать дальше, избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

В итоге ему избрали домашний арест. Суд разрешил общение обвиняемому лишь с родней, следователем, судом и контролирующими органами и использование только телефонной связи — для связи со следователем, адвокатом и сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.

Больше деталей нового дела — в репортаже «Реального времени».