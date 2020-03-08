Глава Минздрава России наградил врачей, обеспечивавших карантин по коронавирусу в Казани

Министр здравоохранения России Виктор Мурашко вручил благодарственные письма персоналу Республиканской клинической больницы за работу во время карантина с эвакуированными с Diamond Princess россиянами.

Он отметил, что на протяжении всего карантина с пациентами работал исключительно женский персонал и символично, что карантин завершился 8 марта. «Выполнили свою работу безупречно. Очень важно, что вы соблюдали все меры безопасности», — передает слова министра «Татар-информ».

Фотографию врачей с церемонии награждения выложил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, сегодня находившихся на карантине в Казани пациентов официально выписали.