В Казани встретили премьер-министра Лаоса Cонсаца Cипхандона
Почетного гостя в казанском аэропорту встречала делегация во главе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр Лаоса Cонсац Cипхандон. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Сонсац Сипхандон примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.
В казанском аэропорту премьер-министра Лаоса встречал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Ранее стало известно о визите в Казань президента России Владимира Путина. Глава государства примет участие в саммите Россия — АСЕАН в столице Татарстана.
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