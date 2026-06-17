Новости общества

14:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани встретили премьер-министра Лаоса Cонсаца Cипхандона

13:18, 17.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

Почетного гостя в казанском аэропорту встречала делегация во главе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

В Казани встретили премьер-министра Лаоса Cонсаца Cипхандона
Фото: скриншот видео пресс-службы раиса Татарстана

В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр Лаоса Cонсац Cипхандон. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Сонсац Сипхандон примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.

В казанском аэропорту премьер-министра Лаоса встречал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее стало известно о визите в Казань президента России Владимира Путина. Глава государства примет участие в саммите Россия — АСЕАН в столице Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также