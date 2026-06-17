На проект «Физико-химический прорыв» для школ Татарстана выделят 44 млн рублей

Введение новых факультативных занятий для учеников 5–8-х классов разделится на два этапа, а проект начнет реализовываться в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на планируемые к запуску новые факультативные занятия для учеников 5—8-х классов в рамках проекта «Физико-химический прорыв» потратят 44 млн рублей. Они будут направлены на изучение естественных наук и развитие практических навыков у школьников.

О выделении средств стало известно из документов на сайте госзакупок. Проект рассчитан на два этапа и начнет реализовываться в 2026 году. Сначала займутся подготовкой: разработают программы, методические материалы, создадут цифровую платформу и подберут педагогов. Затем, с осени, начнутся сами занятия и практические работы, позже подведут итоги.

Для школьников разработают восемь учебных программ разного уровня сложности. Большая часть времени на занятиях будет посвящена практике — около 70%. Также планируется подготовить учебные пособия и наборы для опытов, чтобы ученики могли проводить эксперименты. Отдельное внимание уделят безопасности при работе в лабораториях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, создадут онлайн-платформу, где можно будет регистрироваться на занятия и работать с материалами. Учителей также подготовят специально для участия в проекте.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов отметил успешность республиканского проекта «Физико‑математический прорыв», который помог привлечь школьников и студентов к точным наукам. В продолжение этой инициативы он предложил запуск аналогичного проекта «Физико‑химический прорыв».

Наталья Жирнова