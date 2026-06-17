В аэропорту Казани задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие города

По данным онлайн-табло воздушной гавани, с изменением в расписании вылета числятся 12 рейсов

Фото: Максим Платонов

В Международном аэропорту Казани фиксируются задержки ряда рейсов на прилет и вылет. По данным онлайн-табло воздушной гавани, с изменением в расписании вылета числятся 12 рейсов.

Среди вылетающих рейсов задержки составляют от одного до трех часов. В частности, рейс в Санкт-Петербург перенесен более чем на час (с 21:15 на 22:35 мск), в Москву — на 1,5 часа, а в Новокузнецк — на два часа (23:10 мск 17 июня на 1:20 мск 18 июня).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также с опозданием прибывают самолеты в Казань. Рейс из Санкт-Петербурга задерживается примерно на 1,5 часа, из Антальи — на два часа, из Москвы — на два с половиной часа. Наибольшая задержка зафиксирована у рейса из Стамбула — его прибытие откладывается примерно на семь часов. Кроме того, с опозданием выполняются рейсы из Калининграда и Минеральных Вод.

Напомним, что подобная ситуация наблюдалась и накануне: тогда вечером задерживалось 11 рейсов.

Наталья Жирнова