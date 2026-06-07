Удаленка вредит психике, аденовирус помогает лечить рак, комета 3I/ATLAS не создана инопланетянами

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Фото: Реальное время

При переходе на удаленку из-за усиливающегося одиночества люди чаще испытывают депрессивные эпизоды и обращаются к психиатрам. Препарат на основе аденовируса остановил развитие рака поджелудочной железы у троих пациентов. Человек убеждается в определенном мнении, прочитав всего пять однонаправленных постов в соцсетях. Межзвездный объект 3I/ATLAS имеет естественное происхождение и не содержит в своем составе инопланетных радиопередатчиков. Шведские ученые создали препарат для похудения, который действует не на центры аппетита в мозге, а заставляет мышцы напрямую сжигать жир.

Удаленка вредит психике

Исследовательский департамент ФРС (американского финансового регулятора) опубликовал любопытную статью о том, как массовый переход на удаленную работу влияет на ментальное здоровье людей. Ученые сконцентрировались на настоящем времени, когда угрозы коронавирусной инфекции уже нет, но удаленка осталась от нее «в наследство» как удобная практика.

Исследовали данные пяти общенациональных опросов, которые провели в США с 2011 по 2024 год среди 590 тысяч американцев. 2020 и 2021 годы из выборки исключили, чтобы отделить долгосрочный эффект удаленки от сиюминутного стресса во время изоляции.

Расчеты продемонстрировали: люди, занятые в программировании, маркетинге и других областях, не требующих обязательного присутствия на рабочем месте, за 13 лет стали проводить в одиночестве в среднем на 1,1 часа в день больше, чем раньше. Нерабочее время недостатка общения не компенсировало. Наоборот, встречаться с друзьями люди стали реже. В итоге доля дней, проведенных в абсолютном одиночестве, выросла на 72% по сравнению с допандемийным временем.

При этом психическое здоровье людей в группе «удаленщиков» ухудшилось по сравнению с респондентами из контрольной группы. На 22% выросла частота депрессивных эпизодов, на 4,6% чаще люди стали обращаться к психиатрам. Удаленщики стали чаще, чем раньше, принимать рецептурные антидепрессанты и препараты, снижающие тревогу.

Самые тяжелые последствия удаленка повлекла за собой для одиноких людей. Психическое состояние у них ухудшалось вдвое интенсивнее, чем у остальной выборки.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Выводы тревожные: преимущества удаленки мы видим сразу. А вот недостатки имеют накопительный эффект, их можно сразу не заметить, но потом столкнуться с разрушительными последствиями для здоровья.

Экспериментальная терапия рака поджелудочной железы аденовирусом показала эффективность на трех пациентах

В США проводятся клинические испытания лечения рака поджелудочной железы. Это одно из самых опасных онкологических заболеваний. Во-первых, оно очень поздно себя обнаруживает. Во-вторых, клетки рака поджелудочной железы быстро и много мутируют в пользу агрессивных форм. В-третьих, в опухоль плохо проникают лекарственные препараты, потому что в ней мало кровеносных сосудов и плотная «оболочка» из нормальных клеток. А значит, к химиотерапии рак поджелудочной железы особенно устойчив. Поэтому главная цель ученых — найти способ доставки лекарства прямо в опухоль.

Для этого решили использовать вирусы — в частности, аденовирус, который нужно генетически модифицировать так, чтобы он не трогал здоровые клетки и поражал опухолевые. В Университете Миннесоты так и поступили: «настроили» аденовирус так, чтобы он реагировал на определенный фермент — циклооксигеназу-2. Этот фермент в большом количестве присутствует в опухолевых клетках, служа своеобразным маркером для атаки аденовируса. Вирус проникает внутрь раковой клетки, разрушает ее, по пути размножается и заражает следующие участки опухоли. Вирусный материал впрыскивают в центр опухоли через трубку с ультразвуковым датчиком.

В клинических исследованиях пока поучаствовали три пациента: одному аденовирус ввели в 2025 году, еще двоим — в 2026-м. Ученые ввели небольшую дозу препарата — лишь 10% от той дозы, которую планируют использовать в будущем. С тех пор ни у одного из пациентов не выявлено роста опухоли, метастазов тоже нет. Исследователи надеются, что если ввести более высокую дозу препарата, то он сможет не только остановить рост опухоли, но и разрушить ее тело. Кроме того, есть вероятность, что свою роль сыграет и длительное размножение вируса внутри раковой ткани.

Более того, американские ученые надеются еще и на то, что к процессу подключится иммунитет, ведь при распаде раковых клеток их содержимое оказывается снаружи, и на него может среагировать иммунная система. А значит, она будет противодействовать образованию метастазов и «отлавливать» те клетки опухоли, которые успели по кровотоку разойтись по организму. Впрочем, этот эффект еще не доказан.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

На следующей стадии эксперимента в нем поучаствуют 15 добровольцев — им введут уже более высокие дозы препарата.

Убедить человека в чем угодно можно, опубликовав лишь 5 постов в соцсетях

Ученые из дублинского Тринити-колледжа (Ирландия) и бизнес-школы NEOMA (Франция) попытались изучить, как соцсети влияют на мнение людей и сложно ли склонить человека к заданной точке зрения посредством социальной инженерии. Оказалось, что манипулировать нашим мнением — задача несложная.

Если показать человеку пять публикаций с одинаковым мнением по незнакомой раньше теме, то он подспудно принимает это мнение. Дальнейшая информация, которую он будет прочитывать, будет восприниматься охотнее, если в ней декларируется то же самое мнение. Опровергающая информация будет отвергаться. При этом нет разницы, насколько правдивыми были те самые первые пять публикаций.

Эксперимент проходил так: 610 участников листали ленту социальной сети, а ученые изучали, как формируется их мнение. До сих пор считалось, что человек сначала оценивает, правдива ли информация, а потом делает вывод. Но эксперимент опроверг эту стройную теорию. Лента меняется так быстро, что человек одновременно оценивает достоверность и формирует мнение, в первые же секунды знакомства с темой. Важна не правдивость, а то, насколько часто повторяется информация и как связно она изложена. И чем более похожи друг на друга попадающиеся нам посты, тем сильнее мы верим в то, что в них говорится.

В какой-то момент наступает «точка критической информации»: после этого порога составленное мнение начинает подкрепляться само собой. Мы замечаем и доверяем следующим постам с такой же позицией, охотнее их транслируем сами. А опровергающую информацию воспринимаем со скепсисом, даже если правда — именно в ней. Этот самый порог — как раз пять публикаций. Причем на этом этапе правду от лжи человек практически не отличает. И к моменту, когда появляются опровержения, общество уже начинает верить в ошибочные утверждения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В связи с этим ученые предупреждают владельцев сетевых платформ о том, что никакая борьба с фейками не будет эффективна, если не переосмыслить алгоритмы ранжирования.

Межзвездный объект 3I/ATLAS не создавали инопланетяне

Гость Солнечной системы — межзвездный объект 3I/ATLAS — заставил встрепенуться многих искателей инопланетного разума. Ученые из разных стран искали доказательства его искусственного происхождения, перечисляя различные симптомы «противоестественного» поведения. Однако семичасовая непрерывная радиодиагностика наконец официально показала: таинственное ледяное тело сформировалось само собой, без участия инопланетян.

Напомним, 3I/ATLAS открыли летом 2025 года, и оно стало лишь третьим небесным телом в истории наблюдений земных астрономов, которое сформировалось не в Солнечной системе. Анализ его орбиты и шлейфа указал на то, что это комета. Исследователи пытались точно проверить, не зонд ли это из других звездных систем (аналогичный нашему «Вояджеру», отправленному в другие миры).

За признак технологического происхождения ученые взяли узкополосный радиосигнал, который не способны генерировать природные объекты. Но чтобы его отследить, нужны были особые условия наблюдения, отсеивающие земные шумы. И вот новое наблюдение просканировало путь межзвездного гостя в высокочастотном диапазоне с учетом его скорости — для этого перепрограммировали Антенную решетку Аллена в Калифорнии.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Результат неумолим: на комете нет никаких радиопередатчиков. Так что теперь земные астрономы закрыли вопрос о происхождении 3I/ATLAS.

Новая экспериментальная таблетка для похудения лишена побочек семаглутида

В Каролинском институте и Стокгольмском университете шведские ученые разрабатывают препарат, который поможет пациентам бороться с лишним весом, но не вызовет побочных эффектов семаглутида.

Напомним, препараты на основе семаглутида заставляют мозг думать, что человек уже насытился. Таким образом, человек ест меньше и худеет за счет потребления меньшего количества калорий. Но вместе с жиром таким образом пациент теряет мышечную массу, что негативно сказывается на его здоровье. Многие люди, употребляющие семаглутид, жалуются на тошноту и на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Средство, которое разрабатывают шведские ученые, работает не с мозгом, а непосредственно со скелетными мышцами: заставляют их интенсивнее расщеплять глюкозу. Таким образом жир сжигается напрямую. Подобную молекулу пытаются создать уже давно, но проблема предыдущих экспериментов заключалась в том, что препарат стимулирует не только скелетные мышцы, но и сердечные. Это приводит к скачкам давления и сильному сердцебиению. Новый препарат, представленный шведами, такого эффекта не вызывает и на сердце не влияет.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперименты шведов на животных увенчались успехом: уровень сахара в крови уменьшился, жировая прослойка — тоже, а объем мышечной ткани не пострадал. Первая фаза клинических исследований на людях доказала безопасность препарата — 48 здоровых добровольцев и 25 людей с диабетом второго типа употребляли его и не жаловались на побочки. Впереди — вторая фаза испытаний.