Хуснуллин рассказал почему отложили проект ВСМ Москва — Казань

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил почему строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложено правительством. При этом он пообещал, что строительство платной трассы по тому же направлению будет завершено.

Курирующий строительную сферу зампред правительства рассказал о высокой стоимости ВСМ и сомнениях по поводу окупаемости проекта за счет пассажиропотока.

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток», — сказал Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1".

Он добавил, что с платной трассой между Казанью и Москвой ситуация обстоит по другому. Уже идет разработка проекта дороги. «Дорога будет обязательно», — сказал зампредседателя правительства.

Ранее «Автодор» уже называл лидирующие в голосовании варианты названия новой трассы. Среди них оказались такие как: «Евразия», «Кама» и «Иван Грозный».