Коронавирус обнаружен у троих человек в Москве и одного россиянина в ОАЭ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки в Москве обнаружены три человека, зараженных коронавирусом Covid-19. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах выявлен зараженный гражданин РФ.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, все московские пациенты посещали Италию в последние две недели, передает «РИА Новости». Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Минздрав ОАЭ объявил о 14 новых случаях заражения. Среди них оказался и один россиянин.

Общее число зарегистрированных в России случаев достигло 20.

Напомним, что в ОАЭ уже выявили вирус у двоих представителей российской команды велогонщиков.