Коронавирус обнаружен у троих человек в Москве и одного россиянина в ОАЭ
За последние сутки в Москве обнаружены три человека, зараженных коронавирусом Covid-19. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах выявлен зараженный гражданин РФ.
Согласно результатам эпидемиологического расследования, все московские пациенты посещали Италию в последние две недели, передает «РИА Новости». Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.
Минздрав ОАЭ объявил о 14 новых случаях заражения. Среди них оказался и один россиянин.
Общее число зарегистрированных в России случаев достигло 20.
Напомним, что в ОАЭ уже выявили вирус у двоих представителей российской команды велогонщиков.ОбществоМедицина
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