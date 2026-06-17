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Путин отреагировал на удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

16:29, 17.06.2026

Президент России поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим в результате атаки

Путин отреагировал на удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим в результате атаки на автобус в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент провел телефонный разговор с министром здравоохранения и поставил задачу обеспечить оперативную медицинскую помощь всем пострадавшим и раненым.

скриншот с канала в "Максе" Егора Ковальчука

Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик, подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В результате происшествия погибла сопровождавшая команду женщина. По данным региональных властей, она являлась супругой одного из тренеров команды. Позднее Минск потребовал от Украины объяснить атаку на автобус с белорусскими детьми.

Наталья Жирнова

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