Раис Татарстана встретился с премьер-министром Лаоса

Встреча прошла в казанском Кремле

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Лаоса Сонсацем Сипхандоном. Встреча прошла в казанском Кремле, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул историческую значимость отношений между странами, отметив, что в прошлом году исполнилось 65 лет с момента установления дипломатических связей. Раис Татарстана выразил слова искренней благодарности президенту Лаоса за ценный подарок — двух слонов, которые были переданы в казанский зоопарк.

— Лаос — давний и надежный партнер России. Наши страны объединяют проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи, — заявил раис Татарстана, напомнив о недавней встрече президентов двух стран в рамках саммита БРИКС в Казани в 2024 году.

Несмотря на то, что текущий уровень торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Лаосом признан недостаточным, Минниханов обозначил значительный потенциал для его развития. Он подробно ознакомил лаосскую делегацию с экономическим и промышленным потенциалом республики, выделив ключевые отрасли: нефтепереработку, нефтехимию, машиностроение, информационные технологии и агропромышленный комплекс. Стороны также выразили взаимную заинтересованность в укреплении контактов в сферах науки, образования, культуры, спорта и туризма.

В свою очередь, премьер-министр Лаоса Сонсац Сипхандон поблагодарил за теплый прием и высоко оценил историческую помощь России в национально-освободительной борьбе лаосского народа.

— Горжусь тем, что наше стратегическое партнерство продолжает успешно развиваться и сегодня, — заключил он, оставив запись в книге почетных гостей казанского Кремля.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН. В столицу Татарстана с рабочим визитом прибыл президент Владимир Путин.

Зульфат Шафигуллин