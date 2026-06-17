Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтральную позицию по Ирану

Его благодарность прозвучала на пресс-конференции по итогам саммита G7

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за позицию Москвы и Пекина в ходе конфликта между США, Израилем и Ираном.

На пресс-конференции по итогам саммита G7 Трамп заявил, что Китай сохранял нейтралитет в ситуации вокруг Ирана, и выразил за это признательность председателю КНР. Аналогичную оценку он дал действиям России, отметив, что нейтральная позиция Москвы способствовала снижению напряженности.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о достижении договоренности между США и Ираном при посредничестве Пакистана. По данным сторон переговоров, соглашение направлено на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Церемония подписания документа, как ожидается, состоится 19 июня в Швейцарии. Накануне иранская сторона заявила, что США начали снимать морскую блокаду страны. Это стало возможно после подготовленного меморандума между странами, который должен быть подписан 19 июня.



Наталья Жирнова