Федерация MMA Татарстана приостановила свою деятельность
Президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок. Это связано с отсутствием финансирования, говорится в соответствующем документе.
Президент организации Радик Фархутдинов также решил на неопределенный срок сложить с себя полномочия.
«На данный момент ситуация тупиковая и выход в ней один — официально объявить о необходимости структурных изменений и формально оформить вакантность на должность руководителя федерации», — написал Фархутдинов в посте, опубликованном в официальном Instagram федерации.
Спорт Татарстан
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