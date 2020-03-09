Федерация MMA Татарстана приостановила свою деятельность

Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

Президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок. Это связано с отсутствием финансирования, говорится в соответствующем документе.

Президент организации Радик Фархутдинов также решил на неопределенный срок сложить с себя полномочия.

«На данный момент ситуация тупиковая и выход в ней один — официально объявить о необходимости структурных изменений и формально оформить вакантность на должность руководителя федерации», — написал Фархутдинов в посте, опубликованном в официальном Instagram федерации.