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Федерация MMA Татарстана приостановила свою деятельность

18:43, 09.03.2020 1
Федерация MMA Татарстана приостановила свою деятельность
Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

Президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок. Это связано с отсутствием финансирования, говорится в соответствующем документе.

Президент организации Радик Фархутдинов также решил на неопределенный срок сложить с себя полномочия.

«На данный момент ситуация тупиковая и выход в ней один — официально объявить о необходимости структурных изменений и формально оформить вакантность на должность руководителя федерации», — написал Фархутдинов в посте, опубликованном в официальном Instagram федерации.

Спорт Татарстан
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