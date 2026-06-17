Росавиация вводит ограничения на полеты легких воздушных судов над Москвой и рядом регионов

Ограничения вступят в силу с 20 июня 2026 года и будут действовать до особого уведомления

Росавиация по представлению Министерства обороны РФ объявила о введении временного режима, ограничивающего полеты легких и сверхлегких воздушных судов и гражданских беспилотников на высоте до 5,2 км в регионах Центральной России.

Ограничения вступят в силу с 20 июня 2026 года и будут действовать до особого уведомления.

Согласно информации, предоставленной ведомством, действие временного режима затронет воздушное пространство над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ограничения не коснутся воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по расписанию, а также не будут затронуты перелеты для оказания медицинской помощи и эвакуации и рейсы для выполнения авиационно-химических работ и мониторинга трубопроводов и линий электропередачи.

Введение таких мер связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов и координации воздушного движения в условиях повышенной активности. Росавиация будет информировать о дальнейших изменениях и сроках действия ограничений по мере их принятия.

Ранее Росавиация ввела рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА.

Зульфат Шафигуллин