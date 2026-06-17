ЦИК: выборы в Госдуму девятого созыва в сентябре продлятся с 18 по 20 сентября
По итогам голосования большинство членов комиссии поддержали проведение голосования в трехдневном формате
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы и референдумы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия России. Решение было утверждено на заседании ЦИК.
По итогам голосования большинство членов комиссии поддержали проведение голосования в трехдневном формате. «Принимаем постановление… четырнадцать человек за, один воздержался», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Напомним, ЦИК допустил проведение парламентских выборов в Донбассе и Новороссии.
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