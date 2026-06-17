Росстат: инфляция в России с начала июня составила 0,38%

Среди продуктов питания заметнее всего подорожали овощи и фрукты

Фото: Динар Фатыхов

Росстат сообщил, что за неделю с 9 по 15 июня 2026 года цены в России выросли на 0,15%. С начала июня рост составил 0,38%, а с начала года — 3,68%.

Среди продуктов питания заметнее всего подорожали овощи и фрукты. Сильнее всего выросли цены на лук, картофель, морковь, капусту и свеклу. Также подорожали курица, макароны, сахар, рыба, хлеб и некоторые мясные продукты. При этом подешевели яйца, часть молочной продукции, масло, крупы и некоторые консервы.

Среди непродовольственных товаров небольшое повышение цен зафиксировано на отдельные лекарства, товары первой необходимости и сигареты. В то же время подешевели некоторые виды одежды, обуви, бытовой техники и товаров для дома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В сфере услуг выросла стоимость поездок на Черноморское побережье России и путевок в санатории и дома отдыха. При этом снизились цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии и на проживание в ряде гостиниц.

Напомним, что средняя стоимость проживания в санаториях в России за год выросла на 22% и достигла 10,1 тыс. рублей за ночь.

Наталья Жирнова