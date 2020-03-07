Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил реформировать в России институт гражданства и миграционные режимы. Документ с этими поручениями опубликован на сайте Кремля.

В числе главных поручений — введение трех порядков получения гражданства, общий, упрощенный и особый. Упрощенный будет применяться для лиц из стран, «близких нам в социокультурном отношении», для тех, у кого есть «позитивные социальные связи с Россией» или кто находится в «уязвимом положении». В особом порядке будут приниматься в гражданство «особо ценные» для России иностранцы по решению лично президента.

Основным миграционным статусом станет вид на жительство. Разрешение на временное проживание будет считаться лишь ступенью перед получением вида на жительство.