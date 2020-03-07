Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил реформировать в России институт гражданства и миграционные режимы. Документ с этими поручениями опубликован на сайте Кремля.
В числе главных поручений — введение трех порядков получения гражданства, общий, упрощенный и особый. Упрощенный будет применяться для лиц из стран, «близких нам в социокультурном отношении», для тех, у кого есть «позитивные социальные связи с Россией» или кто находится в «уязвимом положении». В особом порядке будут приниматься в гражданство «особо ценные» для России иностранцы по решению лично президента.
Основным миграционным статусом станет вид на жительство. Разрешение на временное проживание будет считаться лишь ступенью перед получением вида на жительство.Общество Татарстан
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