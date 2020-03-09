Индекс Лондонской биржи упал до минимальной отметки со времен кризиса 2008 года

По итогам торгов за 9 марта индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,7%, до 5966 пунктов. Это крупнейшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

Индекс FTSE 100 рассчитывается на основе данных о стоимости акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, уточняет ТАСС. Совокупная стоимость их бумаг упала на £125 млрд ($164 млрд по текущему курсу).

Индекс FTSE 250 по итогам дня потерял 6,4%, опустившись до 17 547 пунктов.

Больше всего упала стоимость акций нефтегазовых и горнодобывающих компаний: Anglo American (10,7%), BHP Group (16,6%), BP (19,5%), Evraz (13,7%), Glencore (12,3%), Rio Tinto (7,3%), Royal Dutch Shell (18,2%).

Напомним, что сегодня утром цены на нефть обрушились из-за срыва сделки ОПЕК+. Вслед за этим рубль потерял позиции, страны ОПЕК уже лишились миллионов долларов.