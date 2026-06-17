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Минск потребовал от Украины объяснить атаку на автобус с белорусскими детьми

15:20, 17.06.2026

В МИД Белоруссии назвали произошедшее актом терроризма против мирного населения и потребовали от украинской стороны предоставить объяснения по поводу инцидента

Минск потребовал от Украины объяснить атаку на автобус с белорусскими детьми
Фото: взято с telegram-канала МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии осудило атаку на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области России. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

В МИД Белоруссии назвали произошедшее актом терроризма против мирного населения и потребовали от украинской стороны предоставить исчерпывающие объяснения по поводу инцидента.

По данным властей Брянской области, автобус с детской футбольной командой из Белоруссии направлялся на отдых в Геленджик и подвергся атаке беспилотника. В результате происшествия погибла сопровождавшая команду женщина. Еще шесть человек получили ранения, среди них четверо детей. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов, — сказано в официальном сообщении МИД.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали территорию Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Число погибших достигло 21 человека. В ответ на это МИД России объявил, что отныне российская армия переходит к системным ударам по столице Украины.

Наталья Жирнова

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