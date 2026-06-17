Владимир Путин прилетел в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Кремль официально сообщил о визите президента в столицу Татарстана

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

Президент России Владимир Путин пробудет в Казани с 17 по 18 июня и в том числе проведет торжественный прием в честь иностранных гостей. Мероприятие запланировано на среду и состоится в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга.

В рамках программы саммита президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств — участников АСЕАН. Ожидается, что в конце саммита будет подписана казанская декларация.

Напомним, саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Зульфат Шафигуллин